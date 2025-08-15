23.6 C
Firenze
venerdì 15 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incontro Trump-Putin, lo show di Lavrov con felpa dell’Urss

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Spunta anche l’Urss nel vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, che oggi saranno protagonisti dell’incontro in Alaska. Nella delegazione del presidente russo c’è il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, che ha fatto il suo ingresso in scena con un abbigliamento sorprendente. Lavrov si è presentato alla base di Anchorage indossando una felpa con un’enorme scritta ‘CCCP’, la sigla della defunta URSS in caratteri cirillici.  Un richiamo alla guerra fredda, evidentemente, in un evento che puè segnare una svolta nei negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
23.6 ° C
26.2 °
22.8 °
62 %
0.5kmh
0 %
Ven
31 °
Sab
38 °
Dom
37 °
Lun
35 °
Mar
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)incidente (15)vigili del fuoco (14)Pisa Sporting Club (11)carabinieri (11)calciomercato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati