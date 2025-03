Incrocio di cicloni sull’Italia, ancora tre giorni di maltempo: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Prima dell’atteso ribaltone meteo, saranno ancora tre i giorni di maltempo sull’Italia, che nei sui cieli vede l’unione di ben due cicloni. Temporali e vento freddo saranno quindi protagonisti fino al weekend, terminato il quale si dovrebbe assistere a un miglioramento. Queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 28 marzo, e i giorni a venire. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ci fornisce un quadro dettagliato delle previsioni fino a lunedì 31 marzo. Nelle ore attuali, un centro di bassa pressione situato tra l’Italia e la Penisola Balcanica sta generando un’ondata di piogge, concentrata prevalentemente sulle regioni adriatiche e meridionali. La nuvolosità associata a questo sistema perturbato si estende anche al Nord-Est, dove sono previste deboli precipitazioni in serata. Sul resto del territorio nazionale si registra tempo stabile, soleggiato e temperature miti. La situazione meteorologica è destinata a peggiorare nel corso del fine settimana. Un nucleo di aria fredda polare proveniente dalle Isole Britanniche si dirigerà rapidamente verso la Francia e, una volta raggiunto il Mar Mediterraneo, si unirà al centro di bassa pressione già presente. Questa confluenza di due sistemi ciclonici determinerà un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Di conseguenza, sabato sarà caratterizzato da piogge diffuse nel Nord-Est e nelle regioni centro-meridionali peninsulari. La giornata sarà inoltre interessata da un’eclissi parziale di sole, che risulterà difficilmente osservabile in molte aree a causa del maltempo. A partire da domenica pomeriggio e nei giorni successivi, si assisterà a un cambiamento nella circolazione atmosferica. Il sistema depressionario si sposterà verso est, riducendo l’instabilità, che persisterà in forma irregolare sulle regioni adriatiche e meridionali. Contemporaneamente, l’anticiclone africano avanzerà da ovest, determinando un aumento delle temperature, che potranno raggiungere i 20-22°C al Nord. L’anticiclone africano sarà il protagonista delle giornate successive, garantendo condizioni meteorologiche più stabili e soleggiate su gran parte del Paese. Tuttavia, lungo il suo bordo orientale, scorreranno correnti settentrionali fresche, che interesseranno tutta l’Italia, con maggiore intensità al Sud. Si prevede che l’alta pressione manterrà condizioni prevalentemente in gran parte stabili per tutta la prima settimana di aprile. Venerdì 28. Al Nord: cielo coperto al Nord-est con piogge sparse, sole altrove. Al Centro: piogge possibili ovunque. Al Sud: instabile con rovesci e locali schiarite. Sabato 29. Al Nord: piogge al Nordest, deboli in Lombardia e Liguria. Al Centro: molto instabile su tutte le regioni. Al Sud: piogge e temporali, meno in Sicilia. Domenica 30. Al Nord: bel tempo e clima mite. Al Centro: ultime piogge su Marche meridionali, Abruzzo e Molise, sole e caldo altrove. Al Sud: a tratti instabile. Tendenza: venti freschi con instabilità su Adriatiche e Sud, sole e mite al Nord e Tirreniche. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)