Indagato per corruzione il presidente del Molise. Roberti: “Sempre rispettato la legge”

(Adnkronos) – Risulta indagato il presidente della Regione Molise Francesco Roberti. A confermarlo è lo stesso governatore sui social: “In piena trasparenza e nel rispetto delle istituzioni, comunico una notizia che mi riguarda. Mi è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari per una vicenda che non riguarda il mio ruolo da Presidente della Giunta Regionale del Molise e per attività precedenti alla mia elezione. Mi preme precisare come da parte mia ci siano stati sempre comportamenti corretti e rispettosi della legge”. Secondo il quotidiano La Repubblica, Roberti è indagato per corruzione insieme a sua moglie Elvira Gasbarro e ad altre 45 persone. I fatti riguardano il periodo fra il 2020 e il 2023, quando Roberti era contemporaneamente presidente della provincia di Campobasso, sindaco di Termoli e membro del consiglio generale della Cosib, consorzio di cui fa parte anche una società coinvolta nelle indagini. Roberti, in carica dal 6 luglio 2023 con una maggioranza di centrodestra, si dice “pronto a fornire alla magistratura tutte le necessarie informazioni utili a fare luce su ogni aspetto, affinché sia fatta piena chiarezza. Entro i 20 giorni previsti fornirò ogni dettaglio utile, per far sì che questa situazione possa risolversi rapidamente a conferma della correttezza del mio operato. Continuerò a svolgere il mio lavoro con la massima serietà e serenità. Come sempre – conclude il presidente del Molise – nutro piena fiducia nel lavoro della magistratura”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)