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Indagine su società famiglia Caroccia, la difesa: “A pm dimostreremo estraneità Delmastro”

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(Adnkronos) – “Nell’interrogatorio di domani i miei assistiti ricostruiranno l’intera vicenda legata alla società ‘Le 5 Forchette’ e ai pm spiegheremo il ruolo avuto dall’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro e sulla sua estraneità. In questo ambito metteremo a disposizione degli inquirenti atti e documenti che dimostreranno che nessuna somma di denaro proveniente dalla criminalità ha a che fare con la Srl”. Così l’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Mauro e Miriam Caroccia, indagati dalla Procura di Roma per riciclaggio e fittizia intestazione di beni in relazione alla società di cui Delmastro ha detenuto quote azionarie, poi cedute.  

Secondo l’accusa, i Caroccia avrebbero “trasferito e reinvestito” nella società “proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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