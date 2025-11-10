16 C
Firenze
lunedì 10 Novembre 2025
India, auto esplode vicino a Forte rosso a Nuova Delhi: 8 morti

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Otto morti e almeno 24 feriti è il bilancio dell’esplosione di un’auto oggi in India, nei pressi della stazione della metropolitana di Forte rosso, nel centro di Nuova Delhi.  

L’esplosione, che ha provocato un incendio che ha danneggiato tre o quattro veicoli vicini, è avvenuta – per cause ancora in fase di accertamento – nei pressi dell’uscita 1 della stazione della metro. A Nuova Delhi e in tutto lo stato dell’Uttar Pradesh è stato dichiarato lo stato di massima allerta. 

