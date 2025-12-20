14.9 C
Firenze
sabato 20 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

India, treno passeggeri travolge una mandria di elefanti: uccisi 8 esemplari

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un treno passeggeri ha travolto una mandria di elefanti nello stato nord-orientale indiano dell’Assam, provocando la morte di otto esemplari. Secondo le autorità locali, fortunatamente nessun passeggero ha riportato ferite. 

L’incidente, avvenuto al di fuori dei corridoi protetti per gli elefanti, ha causato il deragliamento di cinque carrozze del convoglio diretto a Nuova Delhi dallo stato remoto del Mizoram. “Il macchinista ha azionato i freni di emergenza alla vista della mandria, ma gli elefanti sono comunque stati travolti dal treno”, ha spiegato Kapinjal Kishore Sharma, portavoce delle ferrovie indiane. 

Le autorità hanno introdotto limiti di velocità lungo le tratte che attraversano i corridoi abituali degli elefanti, ma la crescente deforestazione e le attività edilizie spingono gli animali a spostarsi sempre più lontano in cerca di cibo, aumentando i conflitti con gli esseri umani. Secondo dati parlamentari, tra il 2023 e il 2024 gli elefanti hanno causato la morte di 629 persone in India. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.9 ° C
15.6 °
13.5 °
70 %
1kmh
0 %
Sab
14 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
12 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1278)ultimora (1159)Eurofocus (45)sport (44)demografica (30)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati