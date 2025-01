India, visibilità zero per nebbia al nord: rinviati oltre 100 voli e treni

(Adnkronos) – E’ una nebbia fittissima quella che avvolge l’India settentrionale, causando un vero caos nel settore dei trasporti per la visibilità ”pari a zero”, come l’ha definita il Dipartimento meteorologico indiano (imd). Più di cento gli aerei che non sono riusciti a partire in orario dall’aeroporto internazionale di Nuova Delhi, così come decine i treni in ritardo o riprogrammati per la mancata visibilità nell’area. Lo rende noto l’agenzia di stampa indiana Pti, mentre il servizio meteorologico indiano annuncia che è prevista nebbia anche per i prossimi giorni. Secondo l’Imd, questa mattina circa nove aeroporti, tra cui quello di Nuova Delhi, hanno registrato visibilità pari a zero. Lo scalo internazionale dalla capitale indiana ha avvisato i passeggeri che potrebbero registrarsi disagi soprattutto per i voli non conformi al sistema radar che consente atterraggi automatici in caso di visibilità molto scarsa. L’aeroporto di Nuova Delhi gestisce circa 1.300 voli al giorno. La qualità dell’aria di Nuova Delhi è stata classificata come “molto scarsa”. L’umidità è stata registrata al 100% stamattina. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)