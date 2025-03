Indian Wells, Berrettini e Sonego agli ottavi nel doppio: orario e dove vederli in tv

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego tornano in campo nel doppio a Indian Wells. Dopo il successo contro il croato Nikola Mektic e il neozelandese Michael Venus, oggi martedì 11 marzo la coppia azzurra affronta gli statunitensi Ryan Seggerman e Patrik Thrac agli ottavi del torneo californiano. Con l’obiettivo di rilanciarsi e riscattare l’avventura in singolare. Tra le due coppie, intanto, non ci sono precedenti. Anche perché il duo Berrettini-Sonego è una novità nel panorama internazionale. Il match si giocherà sul campo 2, con programma al via dalle 19 italiane. La sfida tra gli azzurri e gli americani è la terza prevista. Il match di Berrettini e Sonego sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 203) e su Sky Sport Max (canale 205). Partita disponibile però anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)