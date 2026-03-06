14.2 C
Firenze
venerdì 6 Marzo 2026
Indian Wells, da Sinner e Musetti a Berrettini e Paolini: programma completo

(Adnkronos) –
Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e i tennisti italiani tornano protagonisti a Indian Wells. Oggi, venerdì 6 marzo, il numero due del mondo esordisce al secondo turno del Masters 1000 americano contro il qualificato Svrcina, proprio come il toscano, che invece sfiderà Fucsovics. 

La giornata sarà aperta dalla super sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev. In campo anche Flavio Cobolli, che se la vedrà con Kecmanovic, mentre sulla strada di Jasmine Paolini, nel tabellone femminile, ci sarà Potapova.  

 

Il programma completo delle partite del secondo turno di Indian Wells in programma venerdì 6 marzo e nella notte: 

STADIUM 1 

ore 20.00 – Berrettini vs (4) Zverev 

non prima delle 22.00 – (1) Sabalenka vs (Q) Sakatsume 

a seguire – (4) Gauff vs Rakhimova 

non prima delle 03.00 – (Q) Svrcina vs (2) Sinner 

non prima delle 05.00 – Blinkova vs (8) Anisimova 

STADIUM 2 

ore 20.00 – (10) Mboko vs Birrell 

a seguire – (8) Shelton vs Opelka 

a seguire – Brooksby vs (21) Tiafoe 

non prima delle 03.00 – (Q) Kasintseva vs (16) Osaka 

a seguire – Bergs vs (23) Paul 

STADIUM 3 

ore 20.00 – Walton vs (25) Tien 

a seguire (5) Musetti vs Fucsovics 

a seguire (WC) Monfils vs (9) Auger-Aliassime 

ore 03.00 – (18) Jovic vs Osorio 

a seguire – Yastremska vs (31) Eala 

STADIUM 4 

ore 20.00 – (25) Raducanu vs (Q) Zakharova 

a seguire – (21) Shnaider vs Cirstea 

a seguire – Potapova vs (7) Paolini 

non prima delle 00.00 – (29) Etcheverry vs Shapovalov 

a seguire – Giron vs (12) Mensik 

STADIUM 5 

ore 20.00 – Bouzas Maneiro vs (14) Noskova 

non prima delle 23.00 – (Q) Prizmic vs (30) Fils 

STADIUM 6 

ore 20.00 – (15) Cobolli vs Kecmanovic 

terzo match dalle 20.00 – (28) Nakashima vs Ugo Carabelli 

quinto match dalle 20.00 – (18) Davidovich Fokina vs Svajda 

STADIUM 7 

ore 20.00 – Putintseva vs (17) Tauson 

a seguire (30) Wang vs Tomljanovic 

a seguire Cristian vs (29) Joint 

STADIUM 9 

ore 20.00 – (11) E.Alexandrova vs (Q) Gibson 

a seguire – Sonmez vs (23) Kalinskaya 

 

