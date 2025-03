Indian Wells: da Sonego a Errani-Paolini, gli italiani in campo oggi e dove vederli

(Adnkronos) – Giovedì a tinte azzurre a Indian Wells. Oggi, giovedì 6 marzo, sono sette gli italiani impegnati nel torneo americano. Nel torneo maschile tocca a Sonego, Arnaldi, Darderi, Gigante e Zeppieri. Nel femminile è il turno di Bronzetti, che affronterà l’ucraina Kalinina. Nella notte l’esordio del doppio Errani/Paolini. Si inizia alle 20 con Lucia Bronzetti, che debutterà nel Masters 1000 di Indian Wells contro Anhelina Kalinina, numero 54 del ranking (match in diretta sul canale Sky Sport 257). Poi spazio a cinque uomini, tutti nella parte bassa del tabellone. Ecco gli orari: alle 20 Fonseca (Bra) vs Fearnley (Gbr) a seguire Arnaldi (Ita) vs Kovacevic (Usa) a seguire Sonego (Ita) vs Goffin (Bel) non prima delle 3 Van de Zandschulp (Ola) vs Kyrgios (Aus) a seguire Zeppieri (Ita) vs Walton (Aus) Questi match saranno visibili su Sky Sport Tennis, canale 203. Sul canale 204, Sky Sport Arena, saranno invece trasmessi i seguenti incontri: ore 22.30 Simulcast Sky Sport 257 a seguire Gigante (Ita) vs Baez (Arg) a seguire Darderi (Ita) vs Gaston (Fra) a seguire, doppio Errani-Paolini vs Muhammad/Schuurs —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)