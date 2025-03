Indian Wells, Draper elimina Alcaraz. E Sinner ringrazia

(Adnkronos) – Dopo due anni, Carlos Alcaraz dovrà lasciare il trono di Indian Wells e fa sorridere Jannik Sinner. Il tennista spagnolo è stato infatti eliminato, nella notte italiana, da Jack Draper nella semifinale del Masters 1000. In California l’inglese si è imposto in tre set con il punteggio di 6-1, 0-6, 6-4 al termine di un match dall’andamento irregolare e condizionato anche, nell’ultimo parziale, da una contestata decisione dell’arbitro dopo una doppia revisione al monitor, punto rivelatosi poi decisivo per la vittoria di Draper. L’inglese ora, che festeggerà l’ingresso in top 10, se la vedrà con Holger Rune, che ha battuto Daniil Medvedev nell’altra semifinale, nell’attesissima finale di Indian Wells. La sconfitta di Alcaraz fa felice, in ottica ranking, anche Jannik Sinner. Lo spagnolo non è riuscito infatti a difendere i 1000 punti conquistati lo scorso anno in California, anzi, ne ha persi 600 ed è scivolato a 4420 lunghezze dal primo posto dell’azzurro. Alcaraz rimane terzo, ma non potrà sperare di raggiungere Sinner prima del ritorno di Jannik dalla squalifica, in programma il prossimo 8 maggio per gli Internazionali d’Italia. Soltanto Alexander Zverev, numero due del ranking Atp, può quindi sperare di togliere il trono a Sinner. Il tedesco dovrà però mettere a segno un percorso netto e quasi perfetto, inveretendo quindi la rotta dopo le ultime deludenti prestazioni. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)