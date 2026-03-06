14.2 C
Firenze
venerdì 6 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Indian Wells, oggi Musetti, Berrettini e Paolini: orari e dove vederli in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Esordio a Indian Wells per Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi, venerdì 6 marzo, i tennisti azzurri scendono in campo nel secondo turno del Masters 1000 americano che nella notte italiana vedrà anche il debutto di Jannik Sinner.  

Per Berrettini, in realtà, non si tratta della prima partita disputata nel torneo. Il tennista romano arriva infatti alla sfida dopo aver battuto il francese Adrian Mannarino nel primo turno in tre set ed è atteso dal super match con Alexander Zverev, mentre Musetti incontrerà Marton Fucsovics. Nel tabellone femminile invece Paolini se la vedrà con Anastasija Potapova. 

 

Ad aprire il programma della giornata di oggi, venerdì 6 marzo, sarà Berrettini, che affronterà Zverev alle 20 ora italiana. Musetti invece è programmato come seconda partita a partire proprio dalle 20 e non dovrebbe giocare prima delle 21.30, mentre Paolini sarà la terza sfida a partire dalla stessa ora. Difficile scenda in campo prima delle 23. 

 

Le partite di Musetti, Berrettini e Paolini a Indian Wells, come tutte le altre partite del Masters 1000 americano, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.2 ° C
15.1 °
13.2 °
66 %
0.9kmh
0 %
Ven
14 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
19 °
Mar
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1415)ultimora (1266)sport (74)Eurofocus (51)demografica (24)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati