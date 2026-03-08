Indian Wells, Paolini batte Tomljanovic in tre set e vola agli ottavi

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini non delude a Indian Wells. L’azzurra batte Ajla Tomljanovic in tre set e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 californiano. Per Jasmine, successo che arriva al termine di un match molto tirato: dopo aver vinto 7-5 il primo parziale, la toscana ha perso il secondo set con lo stesso punteggio. Decisivo la scatto del terzo e ultimo parziale, chiuso con un netto 6-1. L’ostacolo al prossimo turno sarà l’australiana Talia Gibson.

