Indonesia, scuola crollata a Giava: "Nessun segno di vita"

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – I soccorritori non hanno rilevato “più segni di vita” sotto le macerie della scuola crollata lunedì nell’isola di Giava, in Indonesia, dove risultano ancora disperse 59 persone.  

Lo ha dichiarato il capo dell’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri, durante una conferenza stampa sul luogo del crollo, alimentando il timore che non si trovino sopravvissuti. “Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non risultano più segni di vita”. 

