Industria, Urso: “Serve strategia per sfida green”

(Adnkronos) – “Serve tutelare l’industria europea, rendendo possibile la sfida digitale e green e nel contempo aprire a nuovi mercati, per una chiara politica strategica”. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell’evento ‘L’Italia in Cantiere’ organizzato da Legambiente. “Nel nostro Libro bianco mettiamo la duplice sfida della digitalizzazione e dell’economia green che si deve coniugare con il pilastro dell’economia strategica”, sottolinea il ministro Urso.”Dobbiamo bloccare l’esportazione dei rifiuti che contengono materie prime critiche. Il nostro Paese è nella short list per avere un deposito strategico di stoccaggio di materie prime”.  

Il ministro ha poi precisato che probabilmente “sarà nel Nord Italia, per essere vicino ai porti, perché l’Europa è circondata da conflitti” e dunque è necessario garantire “un’autonomia strategica”. 

sostenibilita

