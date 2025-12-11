7.6 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Infettivologa Cattelan: “Ambulatorio serale per terapia long acting in Hiv”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Vogliamo istituire un ambulatorio flessibile, accessibile nelle fasce orarie serali, per permettere alle persone con infezione da Hiv di accedere al centro e ricevere la terapia long acting. Al momento, questa terapia viene somministrata ogni 2 mesi e richiedere permessi lavorativi: potrebbe risultare difficile l’accesso, per alcune persone”. Lo ha detto Annamaria Cattelan, direttrice Uoc Malattie infettive e tropicali, Aou di Padova, intervenendo, a Verona, all’evento RHIVolution day durante il quale sono stati consegnati i premi legati al bando promosso dalla farmaceutica Viiv Healthcare per sostenere le iniziative innovative mosse da istituzioni o associazioni pazienti nell’ambito del contrasto all’Hiv. 

Dando l’opportunità di accedere all’ambulatorio anche nelle fasce extra lavorative, gli specialisti sperano in “una grande risposta da parte delle persone con infezione da Hiv, che in questo modo – spiega Cattelan – possono seguire la terapia preservando la massima privacy, evitando qualsiasi ulteriore stigma e continuando a mantenere il successo virologico, fondamentale per la loro vita”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
7.6 ° C
10.1 °
6.8 °
80 %
0.5kmh
75 %
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
13 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1326)ultimora (1221)sport (56)demografica (29)attualità (25)Eurofocus (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati