Influenza, al via spot Tv con Carlo Conti: “Io vaccinato, spero lo facciano in tanti”

Al via sulla Rai la campagna di informazione sulle vaccinazioni antinfluenzali con lo spot che ha come testimonial Carlo Conti. La presentazione oggi a Roma al ministero della Salute, da parte del ministro Orazio Schillaci e di Carlo Conti a cui è stata consegnata la targa di ambasciatore della Salute.

“Sono felice di aver contribuito – ha detto Conti – Avendo superato da poco, ripeto da poco, i 60 anni, mi sono sentito leggermente coinvolto”, ha sorriso il conduttore. “E’ una cosa estremamente importante – ha aggiunto – se la mia faccia aiuterà a vaccinare soprattutto i fragili. Io mi sono vaccinato e spero che lo spot sia uno stimolo”.

Il ministro Schillaci ha ribadito che “la campagna è importante e ringrazio Carlo Conti e la Rai. E’ sempre stato disponibile anche per la campagna sul caldo. Stiamo sul pezzo ed è importante vaccinarsi”, anche a dicembre.

“Anche quest’anno vogliamo mandare un messaggio forte sull’importanza della vaccinazione contro l’influenza soprattutto per le categorie più a rischio, gli anziani e le persone fragili. La vaccinazione antinfluenzale è un importante strumento di sanità pubblica, aiuta a proteggersi in previsione del picco di influenza che è atteso nel periodo natalizio. Dall’inizio della sorveglianza, ossia da ottobre a oggi, ci sono stati già 2 milioni di casi di infezioni respiratorie acute, e c’è un lieve aumento di incidenza proprio in quest’ultima settimana”, ha evidenziato Schillaci. “Le Regioni già dai primi di ottobre hanno avviato la somministrazione del vaccino antinfluenzale. Lo ricordo: è una somministrazione gratuita e offerta attivamente alle fasce di popolazione per le quali è raccomandato, gli over 60, bambini, donne in gravidanza per citarne alcune”, ha aggiunto il ministro.

“Lo spot lo abbiamo realizzato insieme al Dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria della Presidenza del Consiglio e sarà trasmesso a partire da oggi sulle reti televisive e radiofoniche della Rai. Allo spot – ha ribadito Schillaci – si aggiungono le altre iniziative per promuovere la vaccinazione antinfluenzale anche con i canali social. La comunicazione ai cittadini è fondamentale e per questo l’estate scorsa proprio con la Rai abbiamo firmato un protocollo per dedicare appositi spazi alla promozione della salute, con particolare attenzione alle tematiche legate alla prevenzione, dai corretti stili di vita alla partecipazione agli screening fino alle vaccinazioni, penso anche al Papillomavirus su cui dobbiamo informare ancora di più i giovani. Si tratta di una sinergia di ‘servizio pubblico’ – ha concluso – che in questi mesi ha visto la collaborazione di esperti e di rappresentanti del ministero nell’ambito degli approfondimenti sulla salute nei programmi day time”.

