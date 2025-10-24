20 C
Influenza, Baldo (UniPd): “Da vaccini adiuvati risposta più robusta e duratura per i fragili”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “I vaccini adiuvati e potenziati offrono una risposta immunitaria più robusta e duratura, rappresentando una scelta cruciale per proteggere le fasce di popolazione più fragili”. Lo ha detto Vincenzo Baldo, professore ordinario di Igiene all’università di Padova, nel suo intervento al 58esimo Congresso nazionale della Siti (Società italiana di igiene) a Bolgona.  

“La vaccinazione con vaccini adiuvati aumenta il numero di anticorpi e ne estende il raggio d’azione – spiega – offrendo una protezione più ampia anche contro le varianti che il virus può sviluppare durante l’anno”. Questo vantaggio è particolarmente importante “nei soggetti sopra i 50 anni, dove iniziano a comparire patologie cronico-degenerative, e ancor più negli over 65, in cui fenomeni come immunosenescenza e inflammaging riducono la risposta anticorpale”. 

“Utilizzare vaccini adiuvati – rimarca Baldo – significa non solo ridurre la frequenza dell’influenza, ma anche prevenire ospedalizzazioni e decessi. E’ una strategia di salute pubblica che unisce efficacia clinica e sostenibilità”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

