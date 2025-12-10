10.6 C
Influenza, Bassetti: “In ospedale 20enne con pericardite-miocardite, giovani vaccinatevi”

(Adnkronos) – L’influenza può colpire tutti gli organi e può manifestarsi in forma grave ad ogni età, non solo negli anziani e nei pazienti fragili. E’ il monito rilanciato da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Irccs San Martino di Genova, che racconta via social il caso di un ragazzo “di 20 anni” ricoverato nel policlinico ligure per “un’influenza H3N2, il virus che circola in questo momento, con una pericardite con miocardite”. L’influenza può estendersi oltre le vie respiratorie, ricorda il medico. “Può colpire i polmoni”, ma anche “il cuore o i reni” e una “dimostrazione è questo caso, tra l’altro in un giovane sano”, che “per fortuna in questo momento non sta malissimo”.  

Quindi “l’influenza è tutt’altro che un’infezione banale”, avverte ancora una volta Bassetti. “Oggi sta colpendo tantissimo i più giovani, soprattutto i bambini nelle scuole – sottolinea – ma è chiaro che il contagio crescerà e arriveremo probabilmente a vedere il picco” della curva stagionale “intorno alla prima o alla seconda settimana di gennaio. C’è ancora tempo per vaccinarvi”, raccomanda l’infettivologo. “Fatelo, anche se siete più giovani – esorta – perché queste possono essere complicanze anche gravi”.  

cronaca

