Influenza, Campitiello: “Non ricorrerla ma anticiparla, vacciniamoci”

(Adnkronos) – “L’obiettivo è non rincorrere l’influenza, ma anticiparla. Quest’anno il virus è arrivato in anticipo e noi dobbiamo correre di più per prevenire l’influenza: proteggerci vaccinandoci. Ricordiamo che è fondamentale per le categorie a rischio: anziani, fragili e i bambini. Dobbiamo pensare ad un Ssn pro-attivo, la prevenzione è il miglior farmaco per vivere meglio e a lungo. Rivolgiamoci quindi al nostro medico di famiglia, al pediatra, alla farmacia, o ad altri operatori in poliambulatori o strutture sanitarie, e vacciniamoci contro l’influenza”. Così Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, a margine della presentazione al dicastero dello spot Rai, con testimonial Carlo Conti, dedicato alla vaccinazione antinfluenzale.  

