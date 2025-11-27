9.8 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Influenza, oltre 500mila infezioni in 1 settimana: l’allarme di Pregliasco

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La stagione influenzale sta entrando nel vivo. L’aggiornamento dell’Istituto superiore di sanità è atteso per venerdì 28 novembre e il virologo Fabrizio Pregliasco si aspetta nell’ultima settimana monitorata dalla sorveglianza RespiVirNet “oltre 500mila, anche 600mila casi complessivi di infezioni respiratorie acute” o Ari.  

Su questo dato totale, spiega l’esperto all’Adnkronos Salute, “presumibilmente non si vedrà ancora un incremento importantissimo della quota rappresentata dall’influenza vera e propria. Però, se guardiamo al dato dei bimbi”, in particolare nella fascia 0-4 anni che come sempre è più colpita, “il trend è in salita. Di sicuro l’effetto del freddo di questi giorni lo si vedrà nelle prossime settimane”, prevede il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’università Statale di Milano. 

“Rimangono confermate le attese di una stagione influenzale pesante”, conferma Pregliasco. “Una situazione che le autorità europee evidenziano nell’intera regione”: l’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) regione Europa hanno infatti segnalato un aumento anticipato dei casi. 

“Quindi è davvero fondamentale la necessità del richiamo vaccinale” soprattutto per i più fragili, ripete il direttore sanitario dell’Irccs ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano. “Per l’influenza, ma anche per il Covid – precisa Pregliasco – anche se ormai la vaccinazione anti Sars-CoV-2 è tristemente fuori moda”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
10.7 °
9.2 °
53 %
8.1kmh
75 %
Gio
9 °
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
10 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1521)ultimora (1426)sport (48)demografica (47)attualità (29)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati