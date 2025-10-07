20.3 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Influenza, Pregliasco: “Colpirà 16 milioni di italiani con picco a Natale, vaccinarsi subito anche per Covid”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il periodo più pesante dell’influenza stagionale sarà durante le vacanze di Natale, quando si sta tutti insieme, al chiuso, vicini vicini”, e ci si passa “le goccioline di virus che emettiamo respirando”. A spiegarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, prospettando il periodo in cui potrà esserci il picco influenzale. “Ora ci sono già delle forme influenzali con dei virus ‘di riscaldamento’, per così dire”, ma nelle settimane a seguire, man mano che ci si avvicina al picco, i casi aumenteranno e le previsioni indicano che potrebbero essere “circa 16 milioni gli italiani che si ammaleranno”.  

Per l’esperto “bisognerebbe vaccinarsi già da ora, massimo la prossima settimana, sia per l’influenza che per il Covid”, che nelle scorse settimane ha mostrato numeri in salita, “e sarebbe opportuno che chi ha i sintomi si faccia il test, specialmente gli anziani e i più fragili”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.3 ° C
22.4 °
19.7 °
51 %
2.1kmh
0 %
Mar
21 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (834)ultimora (586)tec (46)Lav (40)vid (38)sal (36)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati