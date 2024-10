Infortuni, Bignami: “Grazie a ministro Calderone per attenzione a vicenda Toyota”

(Adnkronos) – “E’ doveroso da parte di un emiliano romagnolo, oltre che esponente di questo governo, di dare atto al ministro Calderone dell’attenzione che ha riservato al nostro territorio non solo sulla vicenda alluvionale del 2023 ma anche sui fatti di questi giorni. Un pensiero va a Lorenzo e Fabio, i due ragazzi periti nello scoppio nell’azienda Toyota qui vicino, e permettetemi di ringraziare il ministro Calderone che prima di venire qui ha voluto incontrare tutte le autorità locali impegnate su questo fatto drammatico. Un gesto di attenzione e vicinanza e attenzione, nel rispetto dell’attività della magistratura”. Lo ha detto Galeazzo Bignami, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenendo alla seconda giornata della Convention dei consulenti del lavoro in corso a Bologna, dove questa mattina la ministra Calderone ha partecipato a una riunione con il Prefetto, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Comando dei vigili del fuoco per un aggiornamento sulla situazione relativa all’incidente avvenuto alla Toyota handling. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)