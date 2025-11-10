16 C
Firenze
lunedì 10 Novembre 2025
Infortuni, Consoli (Reg. Marche): “Prevenzione e rispetto norme per un lavoro più sicuro ed efficiente”

(Adnkronos) – “Siamo orgogliosi che l’Inail abbia scelto il porto di Ancona per avviare Si.in.pre.sa., un’iniziativa che valorizza la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro”. E’ quanto ha dichiarato Tiziano Consoli, assessore al Lavoro della Regione Marche. 

L’assessore ha ricordato che “per due anni, con 100 giornate di attività, la campagna offrirà momenti di sensibilizzazione, assistenza e formazione in tutta Italia”. 

“Abbiamo una normativa molto stringente sulla sicurezza nei cantieri e nelle attività industriali”, ha sottolineato. “Il rispetto delle regole è fondamentale per garantire non solo tutela dei lavoratori, ma anche maggiore efficienza e produttività. La Regione – ha aggiunto – sta lavorando a un piano pluriennale del lavoro che includerà azioni specifiche per incentivare la prevenzione e supportare le imprese in questa direzione”, ha concluso.  

lavoro

