7.3 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Infortuni, Fazzari (Fater): “Formazione centrale, oltre 115mila ore all’anno su sicurezza sul lavoro”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Prevenzione vuol dire ovviamente anche formazione, che è un investimento che facciamo per fare in modo che tutti i giorni le persone possano aumentare le loro capabilities, quindi le loro competenze sul tema della sicurezza. Nel 2025 abbiamo investito qualcosa come più di 115.000 ore all’anno in sicurezza sul lavoro, che vuol dire più di 70 ore per persona all’anno sulla tema ed è un investimento in aumento del quasi 50% rispetto all’anno precedente. E’ un tema su cui non si sta mai fermi. E non è soltanto il programma e la quantità, ma anche il come lo facciamo. Per esempio abbiamo attivato già da un paio d’anni un format di gamification, perché cerchiamo di dare alla sicurezza anche un format di gioco, di competizione che, esattamente come la musica, è qualcosa che rimane più impresso e che coinvolge maggiormente le persone”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Antonio Fazzari, General Manager and Chief Operating Officer di Fater, player di rilievo nel mercato dei prodotti igiene casa e igiene persona, sulle misure messe in campo in materia di formazione. 

E Fazzari sottolinea che “un’azienda più sicura è anche un’azienda più capace di crescere, piena di energia, dove le persone si parlano in maniera più diretta. Quindi la sicurezza sul lavoro è veramente un tema dove vinciamo tutti, ecco perché ci investiamo così tanto”, conclude.  

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.3 ° C
8.7 °
6.5 °
91 %
0.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (932)ultimora (848)Eurofocus (38)demografica (26)sport (20)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati