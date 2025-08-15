36.3 C
Firenze
venerdì 15 Agosto 2025
Infortuni, operatore ecologico muore travolto da moto mentre lavora a Manduria

(Adnkronos) – Un operatore ecologico è morto mentre svolgeva il suo lavoro a Manduria, in provincia di Taranto, travolto da una moto. La vittima si chiamava Pasquale Dinoi, aveva 53 anni, inutili i tentavi di soccorso ”Con profondo dolore, il sindaco e l’amministrazione Comunale esprimono il loro cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici dell’operatore ecologico tragicamente scomparso questa mattina mentre svolgeva il proprio lavoro al servizio della collettività”, scrive su Facebook il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

