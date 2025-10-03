18.9 C
Inghilterra, la chiesa è guidata da una donna: mai successo in 5 secoli

REDAZIONE
(Adnkronos) – Per la prima volta nei cinque secoli di storia è una donna la guida spirituale della ‘Chiesa di Inghilterra’, fondata da Enrico VIII nel sedicesimo secolo in rottura con la Chiesa di Roma, e di 85 milioni di anglicani in tutto il mondo. Sarah Mullally, 63 anni, una lunga carriera di successo come infermiera prima di essere scelta vescova di Londra, è la nuova arcivescova di Canterbury e primate anglicano. 

Ordinata come pastora a quarant’anni, ha ricoperto diversi incarichi nella chiesa di stato inglese prima di diventare vescova di Crediton, vescova suffraganea nella diocesi di Exeter. Sono occorsi undici mesi per trovare un nuovo arcivescovo, dopo che il primate uscente Justin Welby si era dimesso, lo scorso gennaio, per uno scandalo legato al problema degli abusi. Sarah Mullally ha guidato, per mesi, il processo ‘Living in love and faith’ che ha portato a preghiere e benedizioni per coppie omosessuali stabili. 

“A nome della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles do il benvenuto alla notizia della nomina della vescova Sarah Mullally come arcivescova di Canterbury. Porterà molti doni personali e una lunga esperienza al suo nuovo ruolo”. Con queste parole, contenute in un comunicato diffuso dalla Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles, il card. Vincent Nichols, primate cattolico di Inghilterra e Galles, ha commentato la scelta della vescova di Londra Sarah Mullally come guida spirituale della Chiesa di Inghilterra.  

“Le sfide e le opportunità che attendono la nuova arcivescova sono molte e significative – ha detto ancora l’arcivescovo di Westminster – A nome della comunità cattolica inglese prometto alla nuova arcivescova le nostre preghiere”. “Insieme risponderemo alla preghiera di Gesù nel Vangelo ‘che possiamo tutti essere uno’ e cercare di sviluppare i legami di amicizia e missione condivisa tra la Chiesa di Inghilterra e la Chiesa cattolica”, ha concluso. 

