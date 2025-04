Ingoia scheggia di plastica, salvata bimba di 14 mesi a Bari

(Adnkronos) – Una bimba di 14 mesi con una scheggia di plastica in gola è stata salvata qualche giorno fa grazie a un intervento di urgenza, eseguito al Policlinico di Bari. La piccola era giunta in condizioni critiche nella struttura pediatrica ‘Giovanni XXIII’, completamente afona, e le prime immagini radiografiche non mostravano la presenza di corpi estranei. Sottoposta poi a una videofibrolaringoscopia, è emersa la presenza di un corpo estraneo tra le corde vocali, fermamente incastrato nella sede glottica. La bimba è stata quindi trasferita in sala operatoria. In sedazione e con l’ausilio di un videolaringoscopio, il corpo estraneo è stato rimosso senza necessità di tracheotomia. Grazie alla rapida diagnosi e all’intervento tempestivo, è stato possibile liberare le vie aeree da quella che era una probabile scheggia di plastica e procedere con l’intubazione della paziente in totale sicurezza. La bambina è stata successivamente trasferita in rianimazione al Giovanni XXIII, dove è stata estubata senza complicazioni. È stata già dimessa e ha potuto far ritorno a casa in buone condizioni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)