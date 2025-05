Inizio di settimana con caldo e sole, poi torna la pioggia: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Inizio di settimana con il caldo e all’insegna della stabilità meteorologica, ma la svolta in peggioramento è già dietro l’angolo. Se ad essere protagonista questa mattina è il sole, con temperature che supereranno i 25-27°C su molte regioni e picchi anche di 30°C su Sardegna e Puglia, già dalla sera arriveranno però le primi nubi da Ovest, preludio di un netto cambiamento. Queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, lunedì 19 maggio, e per i giorni a venire. Federico Brescia, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una breve parentesi di caldo e di bel tempo grazie a una rimonta dell’anticiclone africano, fino ad oggi molto timido, ma avvisa anche di non farci troppo l’abitudine perché già da martedì arriverà un fronte perturbato con diffusa instabilità, specie al Centro-Nord. Nel dettaglio, la massa d’aria di origine subtropicale, permetterà un inizio di settimana caldo e soleggiato, facendo impennare ulteriormente le temperature oltre i 26-28°C, soprattutto sulle pianure del Nord, al Centro e sulle due Isole Maggiori, massime fino a 30°C su Sardegna e Puglia. Durante le ore pomeridiane avremo i soliti acquazzoni sulle aree di montagna ma senza particolari problemi. Da segnalare un graduale aumento della nuvolosità a partire dal Nord-Ovest a causa dell’avvicinamento di un nuovo fronte perturbato che condizionerà il resto della settimana. Questa fase anticiclonica può far pensare che l’estate sia arrivata. Tutt’altro. La settimana che ci aspetta sarà tutto tranne che stabile e tipicamente estiva su gran parte dello stivale. Le correnti fresche e instabili non mollano l’Italia e il tempo continua a fare i capricci anche quando dovrebbe iniziare a trovare una quadra. Cosa accadrà? A partire da martedì 20 maggio, l’Italia sarà interessata dall’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Le regioni del Centro-Nord saranno le più colpite, con piogge che localmente potranno essere anche intense. L’elevata umidità nei bassi strati dell’atmosfera e il contrasto tra masse d’aria differenti potrebbero favorire grandinate e forti rovesci, una situazione che potrebbe persistere almeno fino a venerdì. Al Sud e nelle isole maggiori andrà meglio, l’alta pressione africana riuscirà in parte a proteggere queste aree garantendo condizioni di maggiore stabilità, con più sole e temperature estive. Lunedì 19. Al Nord: sole e velature, rovesci sulle Alpi occidentali. Al Centro: soleggiato, salvo acquazzoni su zone interne. Al Sud: caldo e soleggiato. Martedì 20. Al Nord: piogge e locali temporali sparsi. Al Centro: piogge e temporali sul versante tirrenico. Al Sud: velature e caldo. Mercoledì 21. Al Nord: instabile, specie al Nord-Est. Al Centro: rovesci e temporali sparsi sui settori adriatici. Al Sud: nubi e schiarite, qualche rovescio in Campania e Nord Puglia, caldo. Tendenza: ancora piogge e temporali specie al Nord, poi rimonta l’alta pressione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)