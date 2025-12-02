11.2 C
Innovazione, assessore Guidesi: “Pubblico e privato insieme per Lombardia vincente”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “La combinazione pubblico-privato è la ricetta vincente dell’ecosistema lombardo. Il pubblico cerca di mettersi a disposizione per continuare ad innovare per restare competitivi a livello internazionale”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, partecipando oggi a Milano, a Building the change, l’evento annuale di Federated innovation Mind che ha riunito aziende, startup, ricercatori e istituzioni con l’intento di trasformare il Distretto dell’innovazione di Milano in un ecosistema dove possono nascere progetti concreti, opportunità di crescita e innovazione reale sul territorio. 

Per l’assessore gli attori chiamati a partecipare al cambiamento del distretto devono “connettere il reciproco know how in una pianificazione strategica settoriale”. In questo contesto, la Regione veste il ruolo di supporter: “Dobbiamo essere un acceleratore, non sostituirci alle imprese. Dobbiamo indicare la strada da intraprendere, mettendo a disposizione strumenti per fare in modo che le imprese raggiungano il più velocemente possibile il loro obiettivo”, conclude Guidesi. 

economia

