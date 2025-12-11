11.7 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Innovazione, Carnevale Maffè (Sda Bocconi): “Tecnologia sia parte costitutiva del fare impresa”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La sfida non è mettere un po’ più di tecnologia nei processi esistenti, ma di riprogettare le imprese partendo dalla tecnologia. Ai miei studenti insegno a progettare nuove imprese senza esseri umani, all’inizio. Li si aggiunge poi, strada facendo, per controllare le tecnologie. Si tratta di avviare un processo di sostanziale inversione del modo con cui fino adesso abbiamo pensato al fare impresa. Non si dovrebbe infatti concepire la tecnologia come un elemento aggiunto, ma come una parte costitutiva del fare impresa”. Lo ha detto Alberto Carnevale Maffè, professore di Strategia alla Sda Bocconi school of management, intervenendo alla quarta edizione di FutureS, l’appuntamento di Sisal che promuove il confronto con istituzioni, aziende e opinion maker sulle sfide e le opportunità legate all’innovazione digitale. Tema di quest’anno l’innovazione intesa come identità, ambizione e responsabilità delle aziende, una tensione che permette di trasformare il cambiamento in opportunità trasformative per l’impresa e la Società. 

“Servono quindi nuove culture e apertura mentale. I giovani dovranno reinventare il proprio ruolo, poiché paradossalmente la tecnologia oggi premia gli anziani, esaltando le capacità tacite e le esperienze. I giovani non dovranno essere ‘garzoni’ di un nuovo processo – conclude – ma innovatori di una nuova organizzazione”.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.7 ° C
11.7 °
11.2 °
82 %
0.2kmh
0 %
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
14 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1363)ultimora (1253)sport (57)demografica (31)attualità (25)Eurofocus (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati