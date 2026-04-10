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Innovazione, Pichetto: “Regolamenti UE obsoleti rispetto alla realtà”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il meccanismo di regolamentazione a livello europeo, come a livello nazionale, deve adeguarsi ad una velocità di cambiamenti a cui non eravamo abituati.  

I meccanismi di regolamentazione, molto di dettaglio, per ragioni di procedure e trasparenza hanno tempi di attuazione molto lunghi e vengono superati dalla realtà in brevissimo tempo determinando un’obsolescenza dei criteri di intervento”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in occasione dell’incontro promosso da Adnkronos e Meta al Centro studi americani sul tema dell’innovazione tecnologica e della regolamentazione europea. 

“Questo accade anche nella regolamentazione nazionale – ha sottolineato Pichetto Fratin – troppe volte come parlamento arriviamo a dare definizioni di dettaglio che per essere corrette impiegano tempo e hanno conseguenze sotto l’aspetto economico e sociale. Nella Commissione Europea inoltre si è creato un sistema molto farraginoso che deve tenere conto dell’accordo con il Parlamento europeo e naturalmente del Consiglio europeo dei ministri, che a sua volta deve fare una sintesi di 27 posizioni nazionali. Infine la commissione deve chiudere il cosiddetto trilogo con la sua proposta. Procedure che hanno tempi lunghissimi e sovente vanno molto nel dettaglio e determinano automaticamente la difficoltà nell’adeguarsi all’evoluzione della ricerca e dell’industria e anche rispetto alle azioni che arrivano dall’esterno rispetto all’Unione Europea”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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