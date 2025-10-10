25.6 C
Innovazione, senatore De Poli: “Bisogna lavorare su conoscenza e alfabetizzazione”

(Adnkronos) – “Siamo giunti alla 13° edizione del Digitalmeet e abbiamo fatto passi avanti sulla digitalizzazione. Dobbiamo lavorare molto sulla conoscenza e sull’alfabetizzazione perché siamo ancora al 25° posto nell’indice Desi. Questo è un aspetto fondamentale per far crescere il nostro Paese nel contesto sociale ed economico”. Queste le parole del senatore questore, Antonio De Poli, in occasione della presentazione del Digitalmeet 2025, il più grande festival nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione. Per l’occasione è stata presentata una ricerca di InfoCamere che analizza quanti creator hanno fatto il “salto” e sono diventati imprenditori. 

“Dalla ricerca si vede che, dove ci sono delle aziende che sono digitalizzate, c’è un aumento del contesto produttivo. Questo significa che dobbiamo mantenere i nostri cervelli all’interno della nostra nazione. È un aspetto fondamentale sia per i giovani sia per ognuno di noi” conclude De Poli. 

economia

