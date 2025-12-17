Innovazione, Silvestri (Eniverse): “Dual innovation model nuovo modo Eni per fare ricerca”

(Adnkronos) – Il dual innovation model “è il nuovo modo di Eni di fare innovazione e ricerca che abbiamo lanciato formalmente quest’anno. Un modello di innovazione duale. Significa fare innovazione guardando non solo al mercato interno, ma valutando anche l’applicazione delle proprie tecnologie su mercati terzi”. Lo ha detto all’Adnkronos Giacomo Silvestri, presidente di Eniverse Ventures, in un’intervista.

“Fin dalle prime fasi cerchiamo partner con cui sviluppare queste innovazioni tecnologiche: partner industriali, tecnologici, ma anche commerciali, per promuovere il prodotto, e finanziari” aggiunge. Un approccio che ha ricevuto “importanti riconoscimenti, come il premio di Smau per l’innovazione, e quello dall’International Chamber of Commerce a Parigi” conclude.

