11.4 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Innovazione, Silvestri (Eniverse): “Siamo primo corporate venture builder in Italia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Eniverse “è il primo corporate venture builder in Italia e, al momento, quello più sviluppato”. Lo ha detto all’Adnkronos Giacomo Silvestri, presidente di Eniverse Ventures, in un’intervista. Eniverse “poggia entrambi i suoi piedi su un patrimonio di tecnologia e di scienza straordinario, quello dell’Eni, con oltre 10.000 brevetti, più di 1.000 ricercatori che quotidianamente lavorano nei nostri 7 centri di ricerca che lavorano a oltre 400 pubblicazioni scientifiche l’anno”. 

“L’idea è, portare sul mercato questo grande patrimonio di scienza, tramite quello che le università chiamano technology transfer – spiega Silvestri -. Noi lo facciamo partendo dalla tecnologia, sulla base di cui e costruiamo delle aziende. A tre anni dalla nascita di Eniverse abbiamo un patrimonio di circa 16 progetti”.  

Eniverse è dotata di “soluzioni tecnologiche che riescono ad arrivare prima sul mercato, e altre che hanno una sfida di ricerca molto più lunga dietro la tecnologia – aggiunge il presidente -. Pochi giorni fa è nata un’altra venture nel portafoglio di Eniverse. Sentris è una venture che abbiamo creato con un partner industriale, una straordinaria eccellenza dell’ingegneria italiana che si chiama DG Impianti, per una tecnologia che si occupa di asset integrity delle infrastrutture di pipeline, quindi delle condotte. L’abbiamo portata sul mercato da pochi giorni e confidiamo che anche questa tecnologia, con un patrimonio di circa 4 famiglie brevettuali, possa trovare favore nel mercato”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.4 ° C
12.4 °
10.4 °
84 %
1.5kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
15 °
Ven
15 °
Sab
12 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1416)ultimora (1276)sport (66)Eurofocus (44)demografica (30)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati