Inondazioni in Indonesia, più di 880 morti a Sumatra. Migliaia i feriti, centinaia i dispersi

(Adnkronos) – E’ di almeno 883 morti il bilancio ufficiale delle gravi inondazioni e frane sull’isola indonesiana di Sumatra. E’ quanto rende noto stamani l’agenzia indonesiana per la gestione delle calamità. Ancora 520 i dispersi. I feriti sono circa 4.200. 

L’Agenzia nazionale per la gestione delle calamità (Bnpb) ha precisato che i dati si riferiscono alle province di Aceh, dove si registra il maggior numero di vittime (345 morti e 174 dispersi), Sumatra Settentrionale e Sumatra Occidentale, colpite da giorni di piogge intense. Il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe aggravarsi mentre prosegue il lavoro dei soccorritori complicato da ponti danneggiati e strade bloccate. 

internazionale/esteri

