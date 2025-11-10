10.1 C
Firenze
lunedì 10 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inps, Fava: “La previdenza deve parlare con i giovani”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “In un paese che invecchia, la previdenza deve parlare con i giovani. È per questo motivo che stiamo investendo sull’innovazione tecnologica, sull’efficienza, sulla trasparenza e sulla qualità dei servizi. Ed è questa un’occasione perché uniamo la cultura e la memoria, perché Palazzo Wedekind rappresenta l’unione tra la memoria e la visione. È così che vogliamo restituire al paese ciò che la previdenza rappresenta da sempre: fiducia, solidarietà e visione”. Sono le parole di Gabriele Fava, presidente Inps, in occasione dell’evento organizzato a Roma ‘Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Un’eredità che guarda avanti’, che celebra l’anniversario dell’acquisizione del Palazzo da parte dell’Istituto di previdenza. 

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.1 ° C
12.3 °
9.1 °
79 %
0.7kmh
73 %
Lun
10 °
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
16 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1524)ultimora (1414)sport (65)demografica (45)attualità (20)campionato (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati