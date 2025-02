Inps, progetto giovani per conoscere opportunità e obblighi del sistema contributivo

(Adnkronos) – “L’incontro qui in Accademia Militare a Modena rientra in un progetto molto più vasto, che riguarda l’educazione previdenziale nei confronti dei giovani, che l’Inps sta portando avanti da un pò di tempo. È un progetto significativo, perché stiamo cercando di far conoscere a tutti, ma soprattutto ai giovani, l’importanza del sistema contributivo, le opportunità e anche gli obblighi che il sistema contributivo comporta.” Sono le parole di Vito La Monica, direttore centrale di pensioni Inps intervenuto a Modena al lancio del progetto dell’Istituto di previdenza dedicato ai giovani studenti dell’Accademia Militare. ”Conoscere il sistema pensionistico riguarda tutti, riguarda i giovani da qualsiasi parte essi siano e qualsiasi parte essi lavorano -aggiunge La Monica-. L’incontro è con i giovani che si accingono alla carriera militare e a servire il Paese, in questo senso la nostra presenza qui assume un significato ancora più importante, l’incontro fra l’istituzione previdenziale con un mondo particolarmente significativo, quello militare, che tanto è importante per il nostro Paese.” — —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)