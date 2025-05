Insieme contro disagio giovanile, il 28 maggio ‘Maratona’ contro il bullismo

(Adnkronos) – Il prossimo 28 maggio 2025, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 al Palazzo dell’informazione in piazza Mastai 9, l’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile in collaborazione con Adnkronos darà il via all’evento ‘Maratona bullismo – Insieme contro il bullismo e il disagio giovanile’. Live streaming su www.adnkronos.com. Una giornata di confronto, approfondimento e impegno concreto per contrastare fenomeni in costante crescita come il bullismo, il cyberbullismo e il disagio giovanile. Durante la Maratona, verranno presentati i risultati della nuova ricerca nazionale promossa dal Comitato scientifico dell’Osservatorio, che ha coinvolto 11.321 studenti delle scuole secondarie. Un’indagine che restituisce una fotografia attuale del disagio vissuto dai giovani e che farà da spunto per il dibattito e l’analisi lungo l’intera giornata. L’evento vedrà la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali, testimonial d’eccezione come Annalisa Minetti, Alessia Filippi, Giusy Versace, Manuel Bortuzzo e oltre venti campioni dello sport, con Carlo Verdone nel ruolo di primo ambasciatore del progetto nazionale “Campioni di Vita” (il progetto completo sul sito dell’Osservatorio www.accademiadeicampioni.it). L’iniziativa nasce con l’intento di offrire strumenti concreti di ascolto, prevenzione e intervento, a sostegno di un percorso educativo sempre più complesso per le nuove generazioni. Sono previsti quattro panel tematici e la firma di protocolli d’intesa con le Federazioni sportive nazionali olimpiche e paralimpiche, l’Associazione nazionale presidi e altri importanti enti e istituzioni. Saranno presenti rappresentanti del governo, autorità del mondo della scuola, dello sport, della politica e della cultura. Hanno confermato la partecipazione il ministro per la famiglia Eugenia Roccella, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il vice ministro Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, il sottosegretario al Mim Paola Frassinetti, il vice presidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè e tanti altri. Giornalisti e cineoperatori interessati a seguire l’evento sono invitati ad accreditarsi al seguente link http://adnk.news/MaratonaBullismo entro le ore 18 di martedì 27 maggio. L’evento sarà disponibile anche in streaming, sarà inviato un link a tutti gli accreditati alla mail indicata in fase di accredito per collegarsi da remoto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)