Inter, altro caso di bestemmia? Il labiale di Bisseck diventa virale sui social

(Adnkronos) – Dopo il caso Lautaro Martinez, tocca a Yann Bisseck? Il difensore dell’Inter è stato uno dei protagonisti della partita di campionato contro la Roma, in primis per il corpo a corpo con N’Dicka nei minuti finali a San Siro. In queste ore, il tedesco è però anche al centro del dibattito social per una presunta espressione blasfema, pronunciata al minuto 63 di Inter-Roma. Le telecamere inquadrano Bisseck, ma non c’è l’audio. Si può solo leggere il labiale. Bisseck si sarebbe lasciato andare dopo un’azione offensiva, chiusa con un rimpallo sfavorevole. Adesso rischia la prova tv e si attendono sviluppi. In questa stagione, l’Inter ha già affrontato un caso simile con Lautaro Martinez, sanzionato per aver bestemmiato in Juve-Inter dello scorso 16 febbraio (ammenda di 5mila euro dopo patteggiamento per il capitano nerazzurro). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)