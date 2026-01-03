8.3 C
Firenze
domenica 4 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inter, arriva Cancelo? Le ultime sulla trattativa con l’Al Hilal

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Cancelo all’Inter? La trattativa di mercato è ben avviata e il ritorno in nerazzurro dell’esterno portoghese è possibile già a gennaio. L’ex Inter e Juve è in rottura con l’Al Hilal, in Arabia Saudita, ed è stato escluso dalla lista campionato oltre che da quella per la Champions asiatica. L’Interesse dell’Inter è più vivo che mai: con l’operazione, Marotta e Ausilio puntano a dare a Chivu un rinforzo che potrebbe rivelarsi decisivo per la seconda parte di stagione. 

Sono due i fattori da considerare per la chiusura dell’operazione. Il terzino ha un contratto con gli arabi in scadenza nel 2027, ma la rottura è conclamata e l’Inter può giocarsi la carta… Inzaghi. Il tecnico è stato liberato gratuitamente in estate e il club nerazzurro si aspetta una ‘cortesia’ simile dall’Al Hilal, per chiudere l’affare senza costi pesanti. L’altro nodo è l’ingaggio: Cancelo guadagna 15 milioni netti all’anno e la cifra è fuori portata per i club italiani. L’Al Hilal dovrebbe così accollarsi parte dello stipendio. Considerando che Inzaghi ha chiesto ai suoi dirigenti un rinforzo in difesa, con De Vrij e Acerbi primi indiziati, l’affare potrebbe così andare in porto con una serie di tasselli da incastrare al posto giusto. 

Classe 1994, Cancelo ha già vestito la maglia dell’Inter nella stagione 2017-18, restando in Serie A anche l’anno successivo con la Juve. Poi, la sua avventura è continuata in altri top club europei: Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
8.3 ° C
9.5 °
5.9 °
55 %
1.7kmh
100 %
Dom
6 °
Lun
5 °
Mar
4 °
Mer
2 °
Gio
3 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (818)ultimora (753)Eurofocus (27)demografica (21)sport (18)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati