Inter-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Inizia la Supercoppa italiana. A Riad, in Arabia Saudita, oggi, giovedì 2 gennaio, è in programma la prima semifinale tra Inter, campione d’Italia, e l’Atalanta, finalista dell’ultima edizione di Coppa Italia. Domani la seconda semifinale tra Juventus, vincitrice della Coppa Italia, e Milan, secondo classificato nella scorsa stagione di Serie A. Le due squadre arrivano in un ottimo momento di forma, con i bergamaschi in vista alla classifica di Serie A con 41 punti, a pari merito con il Napoli, e reduci dal pareggio per 1-1 contro la Lazio. Distante un solo punto, ma con la partita contro la Fiorentina da recuperare, c’è proprio l’Inter, vittoriosa a Cagliari nell’ultimo turno 3-0. La sfida tra Inter e Atalanta è in programma oggi, giovedì 2 gennaio, alle ore 20. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini Inter-Atalanta sarà trasmessa, come tutte le partite della Supercoppa italiana, in esclusiva televisiva sui canali Mediaset, in particolare su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)