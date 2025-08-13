37.7 C
Inter batte Monza solo ai rigori, tifosi se la prendono con… il mercato

1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La ‘nuova’ Inter di Cristian Chivu non brilla. Sebbene la preparazione estiva sia ancora in corso, ed è decisamente presto per dare giudizi, il campionato è alle porte. La Serie A inizierà infatti tra poco più di 10 giorni, nel weekend del 24 agosto, con i nerazzurri che saranno impegnati, lunedì 25, con il Torino a San Siro. Ecco perchè, dall’amichevole con il Monza, appena retrocesso in Serie B, i tifosi dell’Inter sono usciti con dubbi e interrogativi, soprattutto per un calciomercato fin qui non giudicato all’altezza. L’amichevole contro i brianzoli, giocata all’U-Power Stadium di Monza, si è conclusa 2-2, con l’Inter che è riuscita poi a vincere ai rigori. A sbloccare il risultato sono stati proprio i padroni di casa con Ciurria al 32′, con i nerazzurri che sono riusciti a pareggiare i conti al 41′ grazie all’autogol di Birindelli. Al 52′ è arrivato il vantaggio dell’Inter firmato Pio Esposito, ancora una volta molto positiva la sua prova, a cui ha risposto nel finale, all’89’, Azzi. Nonostante la vittoria ai rigori, sono emersi alcuni limiti di una squadra che si è schierata nuovamente con il 3-5-2 di inzaghiana memoria. “Ci mancano un difensore e almeno un centrocampista, altro che Lookman”, scrive un tifoso su X. Una lettura che trova d’accordo buona parte della fanbase online nerazzurra: “Ma siamo sicuri che ci serve Lookman? Qui ci vuole un difensore”. E ancora: “Unpopular opinion: al momento all’Inter serve più un centrocampista che un attaccante”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

