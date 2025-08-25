25.4 C
Firenze
lunedì 25 Agosto 2025
Inter, che esordio per Chivu: cinque gol al Torino e festa a San Siro

REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Vittoria convincente per l’Inter all’esordio in Serie A. Oggi, lunedì 25 agosto, Tra le mura amiche del ‘Meazza’ i vice campioni d’Europa hanno travolto il Torino con un netto 5-0, grazie ai gol di Bastoni e Thuram nel primo tempo e di Lautaro Martinez e ancora Thuram e Bonny nella ripresa. Prova di forza dei padroni di casa che dominano in lungo e in largo la partita e regalano il miglior esordio possibile a Chivu alla prima in campionato sulla panchina nerazzurra, che può festeggiare quindi i primi tre punti del suo campionato.  Parte forte la squadra di casa subito pericolosa al primo minuto con Dimarco che sfonda a sinistra, palla in mezzo per Thuram che schiaccia, palla fuori. Al 18′ i padroni di casa sbloccano il match. Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra, Bastoni anticipa tutti di testa e batte Israel. Al 33′ ci prova Vlasic in una delle rare incursioni del Torino, la sua conclusione viene respinta dalla difesa nerazzurra. Al 36′ arriva il raddoppio con un gol di Thuram. Gran palla di Sucic per l’attaccante francese, che in diagonale supera Israel.  
Al 7′ della ripresa l’Inter cala il tris. Pasticcio della difesa del Torino, Lautaro in scivolata anticipa Israel e mette dentro la terza rete. Al 12′ ci prova anche Dumfries in azione solitaria, rientra sul sinistro e calcia, palla oltre la traversa. Al quarto d’ora continua il monologo nerazzurro con un tiro di Pavard sul quale Israel ci mette i pugni e devia in angolo.  
Al 17′ arriva il poker nerazzurro, cross di Bastoni che pesca sul secondo palo Thuram, colpo di testa incrociato e Israel ancora trafitto. A firmare la ‘manita’ nerazzurra, al 27′ è Bonny, nuovo acquisto arrivato in estate dal Parma e all’esordio in maglia Inter, che sfrutta al meglio un assist di Lautaro. Finisce quindi 5-0 per i nerazzurri a San Siro.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

