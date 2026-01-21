3.6 C
Firenze
mercoledì 21 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inter, Chivu ‘incrocia’ Conte in tv. Ma lo snobba

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La lotta scudetto continua anche in Champions League. Inter e Napoli sono state le due protagoniste della serata europea, con i nerazzurri battuti a San Siro dall’Arsenal e i partenopei che non sono andati oltre il pari a Copenhagen. Al termine dei match c’è stato un momento di tensione, seppur a distanza, tra i due allonatori, con Cristian Chivu che ha ‘incorciato’ Antonio Conte in diretta su Sky, ma non lo ha voluto salutare. 

Succede tutto nel post partita della serata di Champions. Dopo l’intervista nella zona mista di San Siro, dallo studio comunicano a Chivu che è arrivato in collegamento Conte e gli chiedono se volesse salutarlo, lui però risponde soltanto con un “Grazie, buona sera a tutti”, snobbando così il tecnico del Napoli.  

Il motivo, oltre che per il cattivo umore per il risultato, è da ricercare nei (continui) attacchi di Conte verso l’Inter, indicata più volte come la favorita assoluta per lo scudetto nel tentativo di alzare la pressione sui nerazzurri. Ma non solo. Nell’ultima sfida tra nerazzurri e Napoli a San Siro, il tecnico partenopeo è stato espulso per veementi proteste contro l’arbitro, reiterate anche in conferenza stampa. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
3.6 ° C
5.4 °
2.8 °
54 %
2.6kmh
0 %
Mer
11 °
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
11 °
Dom
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1258)ultimora (1113)Eurofocus (59)demografica (44)sport (42)campionato (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati