13.9 C
Firenze
lunedì 23 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inter, Chivu litiga con giornalista prima del Bodo: “Ridi pure?”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Cristian Chivu litiga con un giornalista prima di Inter-Bodo/Glimt. Oggi, lunedì 23 febbraio, alla vigilia della sfida di San Siro valida per il ritorno dei playoff di Champions League, l’allenatore nerazzurro ha avuto un acceso botta e risposta con un cronista norvegese in conferenza stampa. Il giornalista ha chiesto se “sarebbe una vergogna uscire con una squadra piccola come il Bodo”, trovando la reazione piccata di Chivu. 

“Lei dice questa cosa e ride pure? Complimenti”, ha risposto Chivu, che si trova a rimontare dopo la sconfitta per 3-1 dell’andata, “nel calcio non c’è niente di vergognoso, bisogna rispettare l’avversario. Visto che lei non ci rispetta dicendo che sarebbe una vergogna per noi. Noi invece rispettiamo il Bodo, l’ha fatto vedere contro altre grandi”.  

“Noi rispettiamo i nostri avversari, anzi facciamo anche i complimenti al Bodo, hanno fatto vedere un progetto sano. Noi vergogna non ne abbiamo, anzi abbiamo fatto anche i complimenti dopo la partita di andata”, ha concluso Chivu, visibilmente piccato. Per qualificarsi l’Inter avrà bisogno di vincere con tre gol di scarto, oppure segnarne due senza incassarne per potrare il match ai tempi supplementari o, eventualmente, ai calci di rigore. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.9 ° C
15 °
12.3 °
65 %
1kmh
75 %
Lun
13 °
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1362)ultimora (1191)sport (82)Eurofocus (48)demografica (41)vigili del fuoco (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati