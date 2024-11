Inter, colpo a sorpresa a gennaio? Marotta pensa a Verratti

(Adnkronos) –

Marco Verratti torna in Italia? La clamorosa voce arriva dalla Spagna. L’Inter, secondo quanto riportato da Marca, starebbe studiando un colpo per rinforzare il centrocampo già nel mercato di gennaio e avrebbe messo nel mirino l’ex mediano del Paris Saint-Germain, campione d’Europa con l’Italia nel 2021. L’operazione però si presenta complicata soprattutto per il faraonico ingaggio che Verratti percepisce in Qatar, dove gioca con la maglia dell’Al Arabi, e che ammonta a circa 30 milioni di euro a stagione. Marco, 32 anni, però avrebbe più volte manifestato la volontà di tornare in Europa e quindi potrebbe essere disposto a tagliarsi lo stipendio, pur di abbracciare la Serie A. Il suo contratto con l’Al Arabi scadrà il prossimo giugno, ma Marotta potrebbe anticipare il colpo facendo leva sulla volontà del giocatore, che potrebbe forzare la mano al club qatariota e liberarsi a parametro zero. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)