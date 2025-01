Inter-Empoli 3-1, tris nerazzurro e Inzaghi insegue il Napoli

(Adnkronos) –

L’Inter batte l’Empoli 3-1 oggi 19 gennaio, dopo la 21esima giornata la squadra di Inzaghi rimane nella scia del Napoli capolista. I nerazzurri salgono a 47 punti e, con una partita da recuperare, sono a 3 lunghezze dal Napoli, primo a quota 50. L’Empoli, fermo a 20 punti, è a +1 rispetto alla zona retrocessione della partita. L’Inter sblocca il risultato al 55′ con Lautaro, che va a segno con una conclusione dalla distanza. Il centravanti argentino impiega quasi un’ora per vincere il duello con il portiere toscano Vasquez. Lautaro si presenta al 14′ con una rovesciata che viene neutralizzata dall’estremo difensore. Al 26′ il centravanti si presenta davanti alla porta e spreca colpendo il palo. Al 30′, nuova opportunità ma la conclusione è imprecisa. In avvio di ripresa Lautaro aggiusta la mira, fa centro e stappa la partita. L’Empoli accusa il colpo e non riesce a reagire. L’Inter controlla senza patemi e all’80’ prova a chiudere i conti. Corner, Dumfries azzecca il colpo di testa vincente e firma il 2-0. L’Empoli si sveglia in tempo per regalare un po’ di pepe al finale. Esposito all’83’ accorcia le distanze con la prima avventura offensiva dei toscani nel secondo tempo. Eccellente suggerimento di Henderson, l’attaccante ringrazia: 2-1. L’Inter non trema, torna a spingere all’89’ ristabilisce le distanze. Thuram fa centro, 3-1 e game over. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)