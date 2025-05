Inter, finale Champions sul maxischermo di San Siro: prezzi e modalità di vendita

(Adnkronos) –

Cresce l’attesa in casa Inter per la finale di Champions League. I nerazzurri sfideranno il Paris Saint Germain nell’ultimo atto della massima competizione europea, sabato 31 maggio, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Saranno circa 18mila i tifosi dell’Inter che voleranno in Germania per assistere al match, a distanza di due anni dall’ultima finale di Champions disputata, persa contro il Manchester City, ma molti altri sono pronti a riempire San Siro e ad acquistare il biglietto per vedere la partita sul maxischermo che sarà allestito all’interno dello stadio. Nei giorni scorsi il Comune ha infatti ufficializzato la decisione di aprire le porte di San Siro, proprio come accadde due anni fa, e tra i tifosi dell’Inter è già partita la caccia al biglietto, con l’impianto che dovrebbe ospitare almeno 45mila persone. Il club nerazzurro però non ha ancora reso note le modalità di vendita e il prezzo dei tagliandi. Per ora, quindi, si stanno facendo largo solo alcune ipotesi sulla vendita dei biglietti per assistere alla finale di Champions League dal maxischermo di San Siro. I tagliandi saranno distribuiti attraverso i canali ufficiali del club e sui circuiti di vendita online autorizzati, con i prezzi che dovrebbero ricalcare quelli di due anni fa. Per il match contro il Manchester City, deciso dalla rete di Rodri, il club nerazzurro optò per questi prezzi:

Parterre e primo anello: 20 euro

Secondo anello: 14 euro

Parterre e primo anello: 20 euro

Secondo anello: 14 euro

Terzo anello: 10 euro