17 C
Firenze
giovedì 30 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inter-Fiorentina 3-0: Calhanoglu e Sucic lanciano i nerazzurri al terzo posto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
L’Inter supera 3-0 la Fiorentina a San Siro oggi, mercoledì 29 ottobre, e si riporta in scia di Napoli e Roma, agganciando il Milan a 18 punti. Dopo un primo tempo complicato con la squadra di Pioli molto chiusa, l’Inter vola nella ripresa e va in rete con le invenzioni di Calhanoglu e Sucic nell’arco di 5 minuti e con il rigore realizzato ancora dal turco nel finale di gara. Continua, quindi, il periodo nero per i viola che subiscono l’ennesimo ko e restano penultimi a 4 punti. 

Per la sfida di San Siro Pioli cambia quattro giocatori rispetto al pareggio interno con il Bologna. Davanti a De Gea, ci sono Comuzzo e Viti al posto di Pongracic e Ranieri, confermato invece Pablo Marì. Fasce confermate con l’ex Gosens a sinistra e Dodò a destra. In avanti sempre Gudmundsson a supporto di Kean. Nell’Inter Chivu manda in panchina Acerbi e Bonny, mentre a centrocampo c’è Sucic con Barella e Calhanoglu. Davanti Pio Esposito con Lautaro.  

La squadra di Chivu sblocca la gara al 66′ grazie a Calhanoglu con un preciso tiro incrociato dal limite che non da scampo a De Gea per l’1-0. La Fiorentina accusa il colpo e subisce il raddoppio. Al 71′ Lautaro difende palla al limite e la tocca per Sucic, che danza in area, salta due avversari portandosi avanti il pallone con la suola e insacca alle spalle di De Gea col destro basso sul primo palo per il 2-0. 

Pioli cerca di riorganizzare la squadra e manda in campo Dzeko a far coppia con Kean. All’81’ su azione da angolo Comuzzo anticipa tutti di testa, Sommer compreso, ma non trova lo specchio della porta. L’Inter non si ferma e all’86’ arriva il calcio di rigore per per un fallo di Viti su Bonny, con l’espulsione del difensore viola che lascia la squadra in dieci uomini. All’88’ sul dischetto va Calhanoglu che non sbaglia con una conclusione a incrociare a mezz’altezza per il 3-0 finale. Inter al terzo posto. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
17 ° C
17.5 °
15.9 °
80 %
2.2kmh
86 %
Gio
20 °
Ven
17 °
Sab
21 °
Dom
20 °
Lun
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1769)ultimora (1430)vid (137)sport (64)tec (33)Lav (29)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati